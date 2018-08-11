الكاميروني أبو بكر فينسنت على أعتاب الهلال

نواف السالم(صدى):

يقترب نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، من التعاقد مع مهاجم جديد، بعد أيام من اتمام صفقة انتقال عموري من العين الإماراتي.

وكشفت مصادر إن الهلال توصل إلى اتفاق مع اللاعب الكاميروني أبو بكر فينسنت، مهاجم بورتو البرتغالي، لقيادة هجوم الزعيم خلال الموسم الجديد، فيما يخص الكثير من الجوانب والبنود المتعلقة بعقد الاتفاق.

ولفتت المصادر إلى أنه يتبقى فقط بعض الأمور المالية التي تعرقل اتمام الاتفاق بالشكل الكامل.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية، انتقل عبد الرحمن عموري لاعب العين الإماراتي إلى نادي الهلال لمدة موسم واحد، مقابل 60 مليون ريال .