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بالفيديو.. أمريكية تشيد بمساعدة الشباب السعودي لضحايا حرائق كاليفورنيا

بالفيديو.. أمريكية تشيد بمساعدة الشباب السعودي لضحايا حرائق كاليفورنيا
واشنطن(صدى):

أجهشت مواطنة أمريكية بالبكاء، بعد قيام عدد من الشباب السعوديين بالتدخل لمساعدة الأسر المتضررة من حرائق كاليفورنيا، ضمن الجهود التي تبذلها لجنة ” سابراك ” .

وقالت المواطنة الأمريكية لفتاة سعودية هرعت إلي موقع المتضررين من الحرائق: ” لقد كان الأمر صعبًا جدًّا علينا، بارك الله فيكِ، لا يمكننا قول ما يكفي لجميع المساعدات التي قدمتموها لنا وعذرًا، تغلبنا العاطفة تأثرًا بصنيعكم ” .

وفي السياق ذاته نشر ” سلمان الأنصاري ” رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية ” سابراك ” ، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” ، يوضح إشادة المواطنة الأمريكية بجهود الشباب والشابات السعوديين في دعم الأسر المتضررة.

وأشار ” المقطع ” ، إلى أن أكثر من ٨ وسائل إعلامية أمريكية غطت العمل التطوعي السعودي.


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