الهلال يفاوض ريفاس للرحيل بقرابة 3 مليون ريال

طلال الغامدي(صدى):

شرع نادي الهلال أولى خطواته للاستغناء عّن محترفه الفنزويلي ” جيلمين ريفاس ” ، وذلك بناء على طلب من المدرب البرتغالي “خورخي جيسوس ” ، بعد إعلانه عن عدم حاجته للاعب في منافسات الموسم القادم.

ويأتي قرار الاستغناء نظرًا لتواجد السوري ” عمر خريبين ” والاقتراب أيضا من ضم مهاجم أجنبي جديد.

وكشفت مصادر رياضية، أن المفاوض الهلالي قرر أن يقدم مليونين و800 ألف ريال للمهاجم الفنزويلي الذي سبق، وأحتل وصافة هدافي الدوري عندما كان يلعب مع الإتحاد من أجل إقناعة بالرحيل وتمثيل 6 رواتب من عقده السنوي حيث يحصل شهريًا على 125 ألف دولار مع الأزرق.

وانضم ” ريفاس ” ، للهلال قادمًا من الشارقة الإماراتي لمدة ثلاثة مواسم في الصيف الماضي بعد أن إشترت إدارة الهلال في ذلك التوقيت بطاقته الدولية مقابل 10 ملايين ريال، وبعد مرور 11 شهر لانتقاله لم يقدم ما يشفع له بالبقاء.

وسجل ” ريفاس ” قد سجل للهلال خلال بطولة الدوري 7 أهداف وهي البطولة الوحيدة التى فاز فيها منذ قدومه إلى منطقة الخليج بعد أن لعب لثلاثة فرق، بالإضافة إلى امتلاكه بطولتين أخري عندما كان يلعب في بلاده وجميعها تحققت في عام 2014.