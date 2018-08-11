شبح السمنة المفرطة يهدد حياة شقيق مريضة السمنة ” رنا الدوسري “

عادل الحربي(صدى):

قالت المواطنة ” رنا الدوسري ” مريضة السمنة السابقة، والتي شُفيت بعد تلقيها العلاج في أمريكا، إنها تخشى أن يلاقي شقيقها ظافر البالغ من العمر ” 45 عامًا ” ، مريض السمنة المفرطة أيضاً، مصير شقيقهما ” ماجد ” الذي توفي بالسمنة قبل أن يسافر معها للعلاج بأمريكا.

وأضافت “الدوسري ” ، التي تنتمي لأسرة تعيش في محافظة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، إنها تتمنى نقل ” ظافر ” لأحد المستشفيات المتخصصة في الرياض، لتلقي العلاج من السمنة المفرطة.

وأوضحت “رنا ” ، أن السمنة منعت شقيقها “ظافر” من الذهاب للمدرسة الإبتدائية، وسببت له عدة أمراض، لافتة إلى أنه الآن عاجز عن الحركة، حيث يصل وزنه لأكثر من 180 كغ من اللحم والشحوم المتراكمة.

وعانى كلا من ” رنا ” وشقيقها “ماجد ” في العام 2013 من مرض السمنة المفرطة، وصدر أمر ملكي حينها بنقلهما للعلاج بأمريكا، إلا أن ماجد توفي قبيل اكتمال إجراءات سفرهما بأحد مستشفيات الدمام.

وسافرت ” رنا ” ، وعادت بعد أن أجريت لها العديد من عمليات الشفط وتكميم المعدة وانخفض وزنها من 214 كغ إلى 79 كلغم.

وعاد شبح مرض السمنة المفرطة من جديد بعد 5 سنوات ليطارد عائلة ” الدوسري ” التي اشتهرت إعلاميا بمريضة السمنة، ويهدد أحد أفراد هذه الأسرة.