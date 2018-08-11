” آل الشيخ ” يقرر تعيين نواف التمياط مسؤولا عن برنامج الابتعاث الرياضي

ماجد محمد(صدى):

قرَّر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تعيين الأستاذ نواف التمياط مسؤولًا عن برنامج الابتعاث الرياضي لكرة القدم للموهوبين.

ويشمل البرنامج اللاعبين من عمر 12 إلى 20 سنة، إضافة للمدربين والإداريين من السعوديين ومواليد السعودية، فيما سيكون الابتعاث في هذا البرنامج إلى دول: انجلترا، ايطاليا، بلجيكا، اسبانيا، البرتغال، ألمانيا، البرازيل، سويسرا.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل البرنامج خلال الحفل الخاص بافتتاح منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الجديد.