نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعة بكلية الملك خالد العسكرية

علي القحطاني (صدى):

كشفت كلية الملك خالد العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وأعلنت الكلية عن بعض التعليمات التي يجب اتباعها وهي:

1- على الطلبة الجامعين المقبولين مراجعة اللجنة يوم الاثنين الموافق 1439/12/02هـ وذلك في مقرها الساعة التاسعة صباحا (الرياض- جنوب وزارة الحرس الوطني تقاطع الدائري الشرقي مع طريق خريص – مخرج 13).

2- الإثباتات المطلوبة من الطـلبة الجامعين المقبولين إحضارها في ملف علاقي أخضر اللون كما يلي:

• نسخة من الهوية الوطنية للطالب.

• أصل الشهادة الجامعية.

• أصل المعادلة من التعليم للشهادة الجامعية من الخارج موضح فيها تاريخ التخرج والمعدل او مشهد من الجامعة موضح فيها تاريخ التخرج و المعدل.

• أصل السجل الاكاديمي.

• أصل شهادة الامتياز (للتخصصات الصحية) أو مشهد موضح فيه تاريخ التخرج .

• أصل التصنيف المهني (للتخصصات الصحية).

• نسخة مصدقة من بطاقة التسجيل المهني (سارية الصلاحية) (للتخصصات الصحية).

• عدد 4 صور شمسية ملونة حديثة مقاس 3×4 بالزي الوطني.

ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول للجامعيين من خلال الرابط هنــــا..