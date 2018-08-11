نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعة بكلية الملك خالد العسكرية
كشفت كلية الملك خالد العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
وأعلنت الكلية عن بعض التعليمات التي يجب اتباعها وهي:
1- على الطلبة الجامعين المقبولين مراجعة اللجنة يوم الاثنين الموافق 1439/12/02هـ وذلك في مقرها الساعة التاسعة صباحا (الرياض- جنوب وزارة الحرس الوطني تقاطع الدائري الشرقي مع طريق خريص – مخرج 13).
2- الإثباتات المطلوبة من الطـلبة الجامعين المقبولين إحضارها في ملف علاقي أخضر اللون كما يلي:
• نسخة من الهوية الوطنية للطالب.
• أصل الشهادة الجامعية.
• أصل المعادلة من التعليم للشهادة الجامعية من الخارج موضح فيها تاريخ التخرج والمعدل او مشهد من الجامعة موضح فيها تاريخ التخرج و المعدل.
• أصل السجل الاكاديمي.
• أصل شهادة الامتياز (للتخصصات الصحية) أو مشهد موضح فيه تاريخ التخرج .
• أصل التصنيف المهني (للتخصصات الصحية).
• نسخة مصدقة من بطاقة التسجيل المهني (سارية الصلاحية) (للتخصصات الصحية).
• عدد 4 صور شمسية ملونة حديثة مقاس 3×4 بالزي الوطني.
ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول للجامعيين من خلال الرابط هنــــا..
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