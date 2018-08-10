مسافر يشتري ساعة مزودة بكاميرا من الخارج.. والجمارك له: ممنوع
وجَّه أحد المواطنين سؤالًا إلى الجمارك، بشأن ساعة مزوة بكاميرا قد اشتراها من خارج المملكة.
وأشار المواطن إلى أن صديقه أخبره بأن الساعة ممنوعة تحت بند تجسس، وذلك بالرغم من أنه تصفح قائمة السلع الممنوعة والمقيدة على موقع الجمارك ولم يجد ما يمنع فيها.
من جانبه، قالت الجمارك ردًا على السؤال، إن دخول الساعات المزودة بكاميرا ” ممنوع ” ، وأنه في حال وجودها بحوزة المسافر يتم مصادرتها وتطبيق غرامة مالية.
Yaser[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 53 دقيقة
ياريت الجمارك تحدث موقعها وتبين الاشياء الالكترونيه الممنوعه وكم الغرامه المترتبه على ذلك
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 45 دقيقة
ما اشوف مبرر للمنع
الجوال بكاميرا و النظارة بكاميرا ما جات على الساعة
تركي[ عدد التعليقات: 1926 ] نشر منذ 41 دقيقة
وايش راح يعمل بيها