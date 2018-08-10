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شرطة مكة المكرمة توضح ملابسات واقعة الحاج الذي قفز إلى عتبة باب الكعبة

شرطة مكة المكرمة توضح ملابسات واقعة الحاج الذي قفز إلى عتبة باب الكعبة
نايف السالم(صدى):

أوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة، تفاصيل واقعة قفز أحد الحجاج إلى عتبة باب الكعبة المشرفة.

وأشارت الشرطة، إلى أنه الواقعة حدثت عند الساعة الثانية عشرة ليلًا بتاريخ 1439/11/27، مضيفة أنه عند محاولة رجال الضبط سماع أقوال الرجل تعذر ذلك لسوء حالته النفسية.

وأضافت أنه تمت إحالة القضية للنيابة العامة في حينه.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10596 ] نشر منذ 30 دقيقة

طــــــــيب توضــــــــيح مِنتـــــــــــــــــــــــــــاز .

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