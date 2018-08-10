شرطة مكة المكرمة توضح ملابسات واقعة الحاج الذي قفز إلى عتبة باب الكعبة
أوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة، تفاصيل واقعة قفز أحد الحجاج إلى عتبة باب الكعبة المشرفة.
وأشارت الشرطة، إلى أنه الواقعة حدثت عند الساعة الثانية عشرة ليلًا بتاريخ 1439/11/27، مضيفة أنه عند محاولة رجال الضبط سماع أقوال الرجل تعذر ذلك لسوء حالته النفسية.
وأضافت أنه تمت إحالة القضية للنيابة العامة في حينه.
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. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10596 ] نشر منذ 30 دقيقة
طــــــــيب توضــــــــيح مِنتـــــــــــــــــــــــــــاز .