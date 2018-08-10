امرأة ترضع طفلها في أحد المطاعم العامة .. وهذا مبررها

واشنطن(صدى):

انتقد أحد زبائن مطعم أمريكي، أم كانت ترضع طفلها الذي يبلغ من العمر 4 أشهر، وطالبها بتغطية صدرها أثناء الرضاعة، لكنها اكتفت بتغطية رأسها بدلاً من صدرها.

ونشرت إحدى صديقات العائلة صورة الأم وهي ترضع طفلهاعبر فيسبوك وعلقت عليها قائلة: ” طلب أحدهم من زوجة ابن إحدى صديقاتي أن تغطي نفسها بينما تقوم بالإرضاع، وهذا ما فعلته، لم ألتق الفتاة من قبل، إلا أنني أعتقد أنها رائعة!!! ” ، مطالبة الفتاة، أصدقائها، بمشاركة هذه الصورة! .

وأضافت: أنني أتقزز من أولئك الذين يحرجون من النساء اللواتي يرضعن أبناءهن في أماكن عامة، مبينة أن درجة الحرارة في المكان بلغت 32 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة كانت مرتفعة، كما أن الأم لم تكن في دولة إسلامية، لكي نقول إنها أساءت إلى التقاليد الدينية بالإرضاع في الأماكن العامة.

وقام أكثر من 192 ألف مستخدم بمشاركة التدوينة، وجاءت تعليقات الأغلبية مؤيدة لحق الأم في إرضاع طفلها في الأماكن العامة، حيث أن من حق الطفل أن يأكل كما يأكل الكبار تماما.

ورداً على من يقولون إن على المرضعة أن تذهب إلى المرحاض لترضع طفلها، كتب أحدهم: ” هل تقبلون أن تتناولوا طعامكم في المرحاض؟ لم تقبلون ذلك إذن على الرضع؟ “.