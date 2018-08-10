فريق التمكين المجتمعي التابع لمركز صحي الرائد ينفذ فعالية ” إعادة التدوير “

محمد السعران(صدى):

نفذ فريق التمكين المجتمعي بحي الرائد التابع لمركز صحي الأمير محمد بن سعود الكبير فعالية إعادة التدوير ، و المقامة اليوم الجمعة بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٨هـ في حديقة حي الرائد تحت مسمى ” واحة إعادة التدوير ” .

وذلك بالمشاركة مع عدة جهات داعمة في إنجاحها كأمانة منطقة الرياض ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة .

وتضمنت الفعالية ركن يعرض أهمية (إعادة تدوير المواد الاستهلاكية) وتوضيح أضرارها الصحية وتأثيرها على البيئة، كما زوّد الركن الزوار بأهم الأماكن التي تتيح جمع هذه المواد والاستفادة منها قدر الإمكان.

وصاحب ذلك ركن (أسأل مجرب) لمن يستهويه مجال إعادة التدوير ليتعرف المزيد عنه، ويليه ركن (إعادة تدوير مباشرة) أثناء الفعالية لكرسي خشبي باستخدام ألوان وادوات مختلفه.

كما تضمنت الفعالية إشراك الزوار والحضور في التدوير وخصص ركن تحت مسمى (اصنع بنفسك) كورشة عمل يُعيدون فيها تدوير المواد الغير نافعه للحصول على شيء نافع ذو قيمه.

و أيضًا أضافت الفعالية مفهوم إعادة تدوير الكتب بين أفراد الحي من خلال توفير مكتبة في الحديقة يهدفون إلى إبقاءها ” كمكتبة عامة ” لنشر ثقافة القراءة ورفع الوعي حولها حيث أنها غذاء العقول.

وصاحب المكتبة ركن (استبدل كتابك) و يقدم خدمة إعارة الكتب منها الثقافية، الدراسية، وكتب اطفال. (كيف أبدأ القراءة؟) و (تنشئة الطفل على القراءة) ركنان صاحبا المكتبة العامة.

كما شملت الفعالية ركن (القارئ الصغير) أو ما يعرف بالحكواتي حيث كان يحكي قصصًا مفيدة ومسلية باستخدام مسرح الدمي للأطفال الصغار.

يذكر أن الفعالية شهدت تغطية في برنامج سناب شات حساب حي الرائد وفي تويتر حساب المركز لأحداث الفعالية .

حيث تم إطلاق وسم #واحة_التدوير وحرصوا على مشاركة الزوار والكتابة به من خلال توفير جهاز لاب توب في ركن (شاركنا هاشتاقنا).

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص “ صحة الرياض ” على تثقيف جميع أفراد المجتمع حول تقليل استهلاك المواد الضارة وتعزيز المحافظة على الصحة البيئية، أيضًا في غرس عادات جديدة القضاء على الفراغ وتنمية الفكر والعقل عن طريق إعادة التدوير والقراءة.