سفارة المملكة في نيجيريا ترد بحسم على أزمة ” الـ 50 فتاة نيجيرية “

نايف السالم(صدى):

استنكرت سفارة خادمة الحرمين الشريفين في نيجيريا، ما صدر عن الوكالة الوطنية النيجرية لمنع الاتجار بالبشر، بأن هناك 50 فتاة نيجيرية محاصرة في المملكة.

وأكدت السفارة في بيان لها، أن هذه التصريحات اشتملت على عديد من المغالطات، كما أنه تم الزج باسم المملكة وسفارتها في أبوجا في هذا الأمر.

وأوضحت السفارة، أن العمالة النيجيرية التي يسمح لها بالعمل في المملكة تمر بإجراءات وقوانين تنظيمية متبعة في البلدين والمتمثلة بأن من يقدم طلبات العمالة النيجيرية للسفارة هي شركات عمالة نيجيرية معتمدة من قبل الجهات المختص في نيجيريا، ومن ثم يتم اعتمادها من السفارة لقبول تلك الطلبات وفقًا للشروط وعقود العمل المعتمدة.

وأضافت أنه إذا كانت هناك بعض شركات العمالة النيجرية تتلاعب وتتحايل على الأنظمة المعمول بها، فالأمر يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الجهات المختصة النيجيرية تجاه تلك الشركات ومحاسبتها.

وأكدت السفارة على الوكالة الوطنية النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر، على ضرورة توخي الدقة والموضوعية في إصدار البيانات حتى لا تسيء للمملكة.