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وفاة عشرينى بعد أن سهي عنه أصدقائه في نزهة بالخرج

وفاة عشرينى بعد أن سهي عنه أصدقائه في نزهة بالخرج
حمود العنزي (صدى):

تمكن ” فريق إنجاد للبحث والإنقاذ ” ، اليوم الجمعة، من العثورعلى شاب عشريني متوفًّى بعد أن فُقد منذ يوم الأربعاء الماضي عقب ذهابه في نزهة برية مع زملائه في منطقة ” أم الشعال ” شمال محافظة الخرج.

تلقت الجهات الأمنية بمحافظة الخرج، بلاغًا عن فقدان شاب في العقد الثاني من عمره تغيَّب عن ذويه منذ يوم الأربعاء الماضي، بعد خروجه مع أصدقائه في نزهة شمال محافظة الخرج، وتركه زملاؤه في الرحلة بمكان تنزههم بعد أن ظن كل منهم أنه ذهب في مركبة زميله الآخر أثناء عودتهم للمحافظة.

واستنفرت الجهات الأمنية، على الفور وبدأت في البحث عن الشاب بمشاركة شرطة محافظة الخرج بقيادة العقيد ” فهد بن زنيفر القحطاني ” ، وفرق من إدارة الدفاع المدني ممثلة بمركز الرفايع وعدد من الفرق التطوعية، كفريق عيون الصحراء الذي قام بالبحث عبر 7 سيارات مجهزة، بالإضافة إلى فريق ” إنجاد للبحث والإنقاذ ” الذي شارك بأكثر من 31 عضوًا و28 سيارة وطائرة شراعية.

وتمكن عضو فريق إنجاد ” ناصر بن عبدالرحمن السنيد ” ، من العثور على الشاب المختفي اليوم ” متوفًّى ” على بعد نحو 300 متر من أحد المزارع شمال الخرج.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1926 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 1445 ] نشر منذ 59 دقيقة

الله يرحمه ويغفرله

[ عدد التعليقات: 1175 ] نشر منذ 10 دقائق

غفر الله له

[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 6 دقائق

انا لله وانا اليه راجعون

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