تباين أراء المغردين حول التصميم الجديد لكأس السوبر

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صورة للشكل الجديد لكأس السوبر السعودي، والذى تميز باللونين الفضي والذهبي وهو عبارة عن كرة محاطة بحاملين، وذلك في إطارالاستعدادات لإنطلاق مباراة السوبر السعودي والمقرر عقدها بين فريقي الهلال والاتحاد، يوم 18 أغسطس الجاري في لندن.

وتباينت أراء المغردين الذين تفاعلوا حول التصميم والشكل الجديد للكأس فجاء تعليق أحد المغردين رافضًا للشكل الجديد قائلًا: ” ليس على مستوى البطولة واسمها أشبه بكأس بطولات الجمباز معقولة كأس سوبر طوله 50سم ” .

فيما خالفته إحدى المغردات تدعى ” هدى ” في الرأي قائلة ” حلو عجبني ” .