مجموعة عصام قباني توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات عصام خيري قباني- المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت شركات عصام قباني أن العمل سيكون بفروع الشركات والمعارض التابعة للمجموعة في كل من “ الرياض، وجدة، وأبها، ونجران، والنماص، والدرعية، وسبت العلايا ” .

وأبرزت المجموعة، مبينة أن الوظائف المتاحة على مسمى مساعدة تنفيذية (للنساء/ جدة)، عامل تصنيع (جدة)، بائع معرض (جدة)، كاشير معرض (جدة، وأبها، ونجران، والنماص)، عامل تلفيق (جدة)، منسق مشروع (جدة)، مدقق مبيعات (للنساء/ جدة)، رسام (جدة)، مسؤول مراقبة التكاليف (جدة)، ممرض (الرياض)، أخصائي مشتريات (للنساء/ جدة)، بائع معرض (للنساء/ جدة، وأبها)، مندوب مبيعات (سبت العليا)، أمين صندوق (جدة، والدرعية)، مساعد إداري (للنساء/ جدة).

وأشارت المجموعة، أن التقديم بدء من تاريخ 9 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2018م، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، مضيفة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا..