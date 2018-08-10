نادي الطلبة السعوديين في كوالالمبور يشكل فريق عمل لمساعدة مبتعثي كندا

سعيد العجل(صدى):

بادر نادي الطلبة السعوديين في كوالالمبور بتشكيل فريق عمل من أجل تقديم خدمات عاجلة لمساعدة زملائهم مبتعثي كندا، وذلك بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيقاف الابتعاث الى كندا وبرامج التدريب هناك.

وأعلن رئيس النادي في كوالالمبور أ. عبدالهادي العتيبي.

إنطلاقنا من واجبنا الوطني تجاه إخواننا المبتعثين في كندا سوف يقدم النادي كافة الخدمات للراغبين في الدراسة في الجامعات الماليزية وكذلك تقديم كل مايلزم لتسهيل مهمة إنتقالهم.

وتتميز الجامعات الماليزية في برامج الدراسات العليا وخاصة في العلوم الصحية، و الهندسة والحاسب الالي والقانون وكذلك العلوم الإنسانية.

كما أنشأ نادي الطلبة السعوديين في كوالالمبور رابط للتواصل بينه وبين الطلاب الراغبين في الدراسة في ماليزيا من مبتعثي كندا على موقعه في تويتر.