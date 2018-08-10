جامعة الملك سعود تخصص وسائل تواصل لتسهيل إنهاء نقل مبتعثيها من كندا

سعيد العجل(صدى):

دعت جامعة الملك سعود جميع مبتعثيها في كندا عدم التردد في التواصل وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث وإدارة تنمية الموارد البشرية للمساعدة في تسهيل انتقالهم الى اي جامعة معتمدة من الوزارة في جميع أنحاء العالم. وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث الاستاذ الدكتور أحمد العامري انه وفقا لتوجيهات ولاة الامر حفظهم الله وبمتابعة من معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر فقد تم تخصيص وسائل للإتصال و التواصل ويمكن للاخوة والاخوات مبتعثي الجامعة في ⁧#كندا⁩ التواصل معنا على التالي

‏⁦[email protected]⁩

‏0114697973

‏0114677875 – 0114698249

‏⁦[email protected]⁩

وقال الدكتور العامري ان عدد مبتعثي جامعة الملك سعود في كندا ٢٠٢ من ١٣٥ مبتعث ٦٧ مبتعه منهم ١٠ لمرحلة اللغة و ١٥ لمرحلة الماجستير و ٣٥ للتخصص الدقيق و٨٠ للزمالة و ٦٢ مبتعث لمرحلة الدكتوراة .