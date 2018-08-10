بالفيديو.. ” السلمي ” يوضح أين ينظر المصلي ” الكعبة أو موضع السجود “

علي القحطاني (صدى):

أوضح عبدالله السلمي، الأستاذ الدكتور بالمعهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن، هل ينظر الإنسان للكعبة أم عند موضع سجوده، أثناء صلاته في الحرم المكي.

وقال ” السلمي ” خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، إن الأحاديث النبوية التي تحدثت عن هذا الأمر كلها ضعيفة.

وأشار إلى أنه يرى أن ينظر المصلي إلى ما هو أخشع لقلبه، سواء كان موضع سجوده، أو إلى ما بين رجليه، أو ينظر إلى الكعبة المشرفة..