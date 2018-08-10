شابان يعتدون على فتاة ويطرحونها عارية على أحد الشواطئ

فهمي محمد(صدى):

أفصح شهود عيان عن جريمة مشينة هزت الرأي العام اليمني، اليوم الجمعة، تمثلت في قيام شابين بإلقاء فتاة وهي عارية تمامًا وسط جموع من مرتادي ساحل ” أبين ” بالعاصمة عدن.

تفاجأ مرتادو ساحل أبين، بتوقف سيارة نوع ” هيونداي ” أكسنت بيضاء حديثة الصنع في الخط الموازي للساحل، وترجل منها شابان قاما بسحب فتاة من داخل السيارة سبق، وهي مجردة من ملابسها وإلقائها وهي عارية تمامًا علی الساحل وسارعا بتحريك السيارة والمغادرة بسرعة جنونية.

وأوضح شهود العيان، أن السائق تعمد صدم الأشخاص الذين قفزوا أمام السيارة لمحاولة إيقافها وإزاحهم من طريقه ولاذ بالفرار.

وبيّن شهود العيان، أن الفتاة صغيرة السن وعمرها ما بين 15 إلى 17 عامًا، وكانت شبه منهارة القوی عقب إلقائها عارية علی الساحل، موضحين أن النساء لحقوا بها لتغطي جسدها من بعض ملابسهم ومن تم إيصالها إلى شرطة عدن.

ومن جانبها باشرت شرطة عدن، التحقيق فور وصول الفتاة إليها لمعرفة ملابسات الحادثة ودوافع الشابين لارتكاب هذا العمل المشين الذي قوبل باستياء شعبي واسع.

واستمعت ” الشرطة اليمنية ” ، إلى إفادة الفتاة عن طبيعة الجنايات التي تعرضت لها من قبل الشابين، وذلك تمهيدًا لتعقبهما وضبطهما وتقديمها للعدالة لينالا الجزاء الرداع.