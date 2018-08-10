ايقاف رئيس الاتحاد الزامبي بسبب تلقيه هدايا ورشاوي قطرية .. وهذه قيمتها

نواف السالم(صدى):

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” رئيس الاتحاد الزامبي وأفضل لاعب أفريقي سابقًا ” كالوشا بواليا ” ، بالإيقاف لمدة عامين ، وتغريمه ، مبلغ 100 ألف فرنك سويسري “100 ألف دولار أميركي” .

وأوضحت لجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة لـ”فيفا” أن ذلك جاء على خلفية الهدايا والكثير من المزايا التي حصل عليها بواليا من رئيس الاتحاد الآسيوي السابق القطري محمد بن همام.

وقررت إيقاف ابن همام لمدى الحياة عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم؛ لاتهامه بمحاولة شراء الأصوات خلال تنافسه مع السويسري جوزف بلاتر على رئاسة الاتحاد الدولي العام 2011.

يذكر أن بواليا أصبح بواليا رئيساً لاتحاد زامبيا العام 2008، بعد تألقه في صفوف أيندهوفن الهولندي الذي دافع عن ألوانه من 1989 حتى 1994، ونال لقب أفضل لاعب أفريقي العام 1988، وبدأت لجنة الأخلاقيات التحقيق في شأنه منذ فبراير 2017.