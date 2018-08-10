بالفيديو.. مواطن يسقط في هوة عميقة أثناء محاولته الطيران بأبها

ابها(صدى):

سقط مواطن ثلاثيني، اليوم الجمعة، في هوة سحيقة بالمطل المخصص لممارسي هواية الطيران الشراعي في أحد المتنزهات بأبها.

وباشر رجال الدفاع المدني بأبها، الواقعة حيث تبيَّن أن المواطن يبلغ 34 عامًا من العمر وكان يحاول الإقلاع بطائرته الشراعية في متنزه السودة قبل سقوطه في الهوة.

وذكر العقيد بن عبدالرحيم العاصمي المتحدث باسم مدني عسير، إن الشاب انسحب، وسقط من علو المطل باتجاه الأسفل لمسافة تقدر بـ160 مترًا.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني عملت بمساعدة بعض المواطنين الموجودين بالموقع على استخراجه من موقع السقوط، ونقله بواسطة الحبال والنقالة إلى الأعلى لموقع تمركز الآليات، وجرى نقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى لاستكمال علاجه بعد تعرضه لإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.