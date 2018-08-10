بالصور.. ” التجارة ” تضبط أكثر من 17 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة من ضبط أكثر من 17,450 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية ومخزّن بشكل مخالف في مكة المكرمة.

وقامت الفرق الرقابية بإتلاف المنتجات المنتهية الصلاحية بالطرق الصحية والنظامية، وعليه تم استدعاء أصحاب المحال التجارية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم .

يجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة قد وضعت خطة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق الرئيسية المؤدية لهما.

وتواصل الوزارة تنفيذ مهامها الميدانية وجولاتها الرقابية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن الخطة المتكاملة لأعمالها خلال موسم حج هذا العام 1439هـ، وذلك بالتحقق من توافر مخزون كاف من السلع التموينية، وفرض الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك.