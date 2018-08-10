التحالف: غارات جوية تنجح في تدمير منصة إطلاق الصواريخ الحوثية

فهمى محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية مكثفة على مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون، وتمكنت من تدمير منصة إطلاق الصاروخين الفاشلين الذين تم التصدي لهما مساء اليوم بإتجاه جازان.

وتواصل الميليشيات الحوثية، فشلها باستهداف أراضي المملكة، وذلك من خلال إرسال صواريخ باليستية من نوع سكود، حيث أسقط اثنان منهما مساء اليوم بعد أن تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي لهما.

ومن جانبهم شعر الأهالي بمنطقة ” جازان ” بصوت دوي انفجار عنيف في سماء المنطقة، وذلك بسبب التصدي للصواريخ المعادية بصواريخ باتريوت.