” البلوي ” يتنازل عن مستحقاته عند نادي الاتحاد

نواف السالم(صدى):

أعلنت مصادر قريبة من اللاعب سلطان البلوي، أنه تنازل عن مستحقاته التي يطالب بها نادي الاتحاد، وأرسل خطابًا رسميًا للنادي بذلك.

وكشفت المصادر، أن اللاعب تنازل عن مبلغ 3 ملايين و251 ألف ريال نسبته من عقد اللاعب أسامة المولد، وكذلك مبلغ 737 ألف يورو نسبته من عقد المدرب فيكتور بيتوركا.

وأشارت المصادر، إلى أن ” البلوي ” تنازل عن مستحقاته؛ لإثبات حسن نيته في التعامل مع نادي الاتحاد، بعد تدخل شخصية اتحادية وتوسطها بين النادي ووكيل اللاعبين.