” البلوي ” يتنازل عن مستحقاته عند نادي الاتحاد
أعلنت مصادر قريبة من اللاعب سلطان البلوي، أنه تنازل عن مستحقاته التي يطالب بها نادي الاتحاد، وأرسل خطابًا رسميًا للنادي بذلك.
وكشفت المصادر، أن اللاعب تنازل عن مبلغ 3 ملايين و251 ألف ريال نسبته من عقد اللاعب أسامة المولد، وكذلك مبلغ 737 ألف يورو نسبته من عقد المدرب فيكتور بيتوركا.
وأشارت المصادر، إلى أن ” البلوي ” تنازل عن مستحقاته؛ لإثبات حسن نيته في التعامل مع نادي الاتحاد، بعد تدخل شخصية اتحادية وتوسطها بين النادي ووكيل اللاعبين.
فهد[ عدد التعليقات: 1922 ] نشر منذ 2 ساعتين
موقف يحترم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1933 ] نشر منذ 1 ساعة
يا رجل يكفيك ما لطيتة من قبل
رفع عقود لزيادة السمسرة لولا نادي الاتحاد لم ولن تكون وسيط لاعبين معتمد