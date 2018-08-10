الحياة الفطرية: ضبط أشخاص دخلوا محمية دون تصريح ومارسوا الصيد

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن ضبط أشخاص دخلوا محمية الإمام تركي بن عبدالله دون تصريح مسبق ومارسوا الصيد داخلها.

وأكدت الهيئة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أنه تم إتخاذ اللازم حيال تسليم الأشخاص والمضبوطات للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم.