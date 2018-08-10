الحياة الفطرية: ضبط أشخاص دخلوا محمية دون تصريح ومارسوا الصيد
أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن ضبط أشخاص دخلوا محمية الإمام تركي بن عبدالله دون تصريح مسبق ومارسوا الصيد داخلها.
وأكدت الهيئة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أنه تم إتخاذ اللازم حيال تسليم الأشخاص والمضبوطات للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1933 ] نشر منذ 1 ساعة
الله اكبر من تطبيق النظام بحقهم
كلها حبة خشم وتعهد ومصادرة ما تم صيدة
قال تطبيق النظام قال
والله لو النظام صارم وتم معاقبة كل منتهك للمحميات من قبل لن يطامر اي مهايطي يمكم
بس كلنا عيال البلد ونعرف نهاية نظامكم الموقر