اغتصاب طفلة داخل مدرسة يدفع الأهالي إلى التظاهر

نيودلهي(صدى):

شهدت العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الجمعة، احتجاج عدد كبير من الأهالي أمام مدرسة حكومية بعد تعرض طفلة في السابعة من عمرها إلى الاغتصاب.

وتفصيلًا، كشفت الشرطة الهندية، أن الطفلة تعرضت للاعتداء من جانب عامل كهرباء يبلغ 37عامًا من العمر ويعمل في المدرسة.

وذكرت الصحفة المحلية، أن المشتبه به أخذ الفتاة إلى غرفة ضخ المياه أثناء مغادرتها المدرسة، واعتدى عليها.

واكتشف الوالدين الأمر بعدما لاحظا الطفلة وهي تنزف، ما دفعهما إلى تقديم شكوى للشرطة، ومن ثم تم تقديمها للطبيب لفحصها وهو ما أكد أن الطفلة تعرضت للاعتداء.