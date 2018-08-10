انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن غداً السبت

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- تنطلق يوم غدٍ السبت فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن 29 ذي القعدة 1439هـ، الموافق 11 أغسطس 2018م، حتى يوم الجمعة 11 محرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م، وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن.

وأوضح بيان صادر من المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد بأنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بميدان محافظة الطائف حيث ستكون البداية غداً السبت لانطلاق الأشواط التنشيطية الأولى للمهرجان لمدة ٨ أيام متواصلة، على فترتين صباحية في تمام الساعة ٥:٣٠ فجراً ومسائية في تمام الساعة ٥:٠٠ عصراً بمجمل 308 أشواط، خصصت للقعدان والبكار في سن المفاريد والحقائق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وأشواط خصصت للسودانيات وأشواط مفتوحة.

وأفاد البيان أن الأشواط التنشيطية ستكون منقولة عبر الهواء مباشرة من خلال القناة الرياضية السعودية KSA SPORTS ، وبمشاركة عدد من القنوات المحلية والخليجية، ويصاحب النقل المباشر استديو تحليلي بعد نهاية مجريات أشواط السباق.

الجدير بالذكر أن مهرجان ولي العهد يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية ويعتبر الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة الجوائز التي بلغت 45 مليون ريال، فيما حددت الأشواط بـ781 شوطاً تتنافس فيها أكثر من 10 الآف مطية خلال 40 يوماً بمشاركة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.