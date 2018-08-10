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الأحوال المدنية : لايلزم حضور الوالد مع الأبناء للتعريف عليهم

الأحوال المدنية : لايلزم حضور الوالد مع الأبناء للتعريف عليهم
علي القحطاني (صدى):

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الجمعة، موقفها بشأن حضور الوالد مع الأبناء للتعريف عليهم، مؤكدة أنه غير ملزم.

وأوضحت ” الأحوال المدنية ” خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” حضورك مع أبنائك للتعريف عليهم غير ملزم، ويمكنك التعريف عليهم من أي مكان عبر خدمة التعريف الإلكتروني “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1439 ] نشر منذ 4 دقائق

الله يعيطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 1916 ] نشر منذ 2 دقيقتين

الله يوفقكم

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