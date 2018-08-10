الأحوال المدنية : لايلزم حضور الوالد مع الأبناء للتعريف عليهم

علي القحطاني (صدى):

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الجمعة، موقفها بشأن حضور الوالد مع الأبناء للتعريف عليهم، مؤكدة أنه غير ملزم.

وأوضحت ” الأحوال المدنية ” خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” حضورك مع أبنائك للتعريف عليهم غير ملزم، ويمكنك التعريف عليهم من أي مكان عبر خدمة التعريف الإلكتروني “.