الأحوال المدنية : لايلزم حضور الوالد مع الأبناء للتعريف عليهم
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الجمعة، موقفها بشأن حضور الوالد مع الأبناء للتعريف عليهم، مؤكدة أنه غير ملزم.
وأوضحت ” الأحوال المدنية ” خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” حضورك مع أبنائك للتعريف عليهم غير ملزم، ويمكنك التعريف عليهم من أي مكان عبر خدمة التعريف الإلكتروني “.
فيصل[ عدد التعليقات: 1439 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يعيطيكم العافية
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1916 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يوفقكم