بالفيديو.. ” يمني الجنسية ” الإمام الذي أكمل صلاته في زلزال أندونيسيا يتحدث لأول مرة

جاكرتا(صدى):

تحدَّث الإمام الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يكمل صلاته، رغم شدة الزلزال في جزيرة لومبوك الأندونيسية، لأول مرة في قناة تليفزيونية أندونيسية.

وتبيَّن أن الإمام يمني الجنسية، حيث قال في البرنامج الذي ظهر فيه أنه لم يحدث زلازل بهذه الشدة من قبل في اليمن، إلا في مرة منذ أكثر من 10 سنوات وكان قوتها 1.5 على مقياس ريختر.

وفيما يخص مقطع الفيديو الشهير له، أكد أنه علم به من أحد أصدقائه، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بعدد المشاهدات الكبير الذي حصل عليه لأنه لن يفيده أو يضره بشيء.

وأوضح أنه يمكن الاستفادة من الفيديو في توجيه نظر العالم إلى حال الناس في لومبوك بعد الزلزال لأنهم يحتاجون المساعدة.

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