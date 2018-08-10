تطورات حملة وطن بلا مخالف.. ضبط أكثر من مليون مخالف وترحيل 395 ألفاً

علي القحطاني (صدى):

تواصل وزارة الداخلية حملتها الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية من ضمنها وزارة العمل والبلديات.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه تم ضبط أكثر من مليون شخصا مخالف لنظام الإقامة، ونحو 255 ألفاً مخالف لنظام العمل، وقرابة 120 ألفا مخالف لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة ( 26434) أشخاص، كما تم ضبط ( 1155) أشخاص لمحاولتهم التسلل إلى خارج المملكة.

وأشار البيان إلى ضبط 502 مواطناً لتورطهم في نقل وإيواء وافدين مخالفين للأنظمة، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (482) منهم وإخلاء سبيلهم، في حين تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (20) سعودياً.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق أكثر من 264 ألف مخالف، وإحالة 219 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 268 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 395 ألف مخالف.