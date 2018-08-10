اختتام فعاليات 8 دورات تدريبية لتعليم لغة الإشارة ضمن مبادرة ” لغتنا واحدة “

مكة المكرمة(صدى):

اختتمت فعاليات الدورات التدريبية الخاصة بمبادرة (لغتنا واحدة) والتي تتبناها شركة الخريف التجارية لتدريب منسوبي القطاعات الحكومية على هذه اللغة، أمس الخميس.

واستهدفت المبادرة من خلال 8 دورات على مدار أسبوع كامل منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مبادرة تعد الأولى من نوعها في هذا المجال مع اقتراب موسم الحج، حيث قدم الدورات أخصائيون وإخصائيات من أصحاب الخبرات، تحت إشراف كل من المدرب محمد أبو مدرة والمدربة فايزة نتو.

وتكمن أهمية المبادرة والتي سبق تعميمها على كافة القطاعات الحكومية قدرتها على تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وتقديم كافة سبل المساعدة لهم ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة مثالية للحجاج.

وبهذه المناسبة أوضح الاستاذ محمد القحطاني مدير تطوير الأعمال لشركة الخريف أن المبادرة تأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة وامتداداً لدورها في تنمية وتطوير المجتمع، وحرصاً منها على إيصال رسالتها المجتمعية عبر عدد من المبادرات الفاعلة بالتعاون مع القطاعات ذات الاختصاص.

وقال القحطاني أن (لغتنا واحدة) تعد حلقة وصل وتحقق هدفين في غاية الأهمية، أولها ترسيخ ثقافة تطوير خدمات حجاج بيت الله الحرام، فيما يكمن الهدف الثاني في التأكيد على سعي المملكة العربية السعودية الدائم لتقديم كل ما يمكن تقديمه للحجاج وتوفير مناخ آمن ومريح لهم خلال هذه الفترة ودعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الجدير ذكره أن عدد المتابعين للدورات خلال أسبوع كامل تجاوز 180 متدرب ومتدربة.