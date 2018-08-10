شركة دانون تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة دانون ” DANONE ” للصناعات الغذائية والتغذية الطبية عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأكدت شركة دانون أن العمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والخرج، مبينة أن الوظائف المتاحة على مسمى مدير البحوث وتطوير المنتج (الخرج): درجة البكالوريوس في تخصص الزراعة، و ممثل طبي (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الطبية، الصيدلة، أو التغذية).

وأضافت الشركة، أن التقديم يبدأ من اليوم 10 أغسطس 2018م عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، مبينة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا..