المالكي يعلن عن شخصيات حوثية جديدة استهدفت في صعدة

سعيد العجل(صدى):

أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، عن أسماء أخرى من قتلى ومصابين مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي استهدفت أمس الخميس في صعدة.

والأسماء هي :

1. حسين محمد عدلان.

2. يحيى عبدالمجيد العجري.

3. علي محمد الحوري.

4. يحيى حسين البشري.

5. حسين القحوم.

6. مسفر عبدالله قرصان.

7. حسين أحمد عبدالله.

8. أحمد عبدالله العزي.

9. عبدالعظيم عبدالله أحمد القاسمي.