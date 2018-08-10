المالكي يعلن عن شخصيات حوثية جديدة استهدفت في صعدة
أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، عن أسماء أخرى من قتلى ومصابين مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي استهدفت أمس الخميس في صعدة.
والأسماء هي :
1. حسين محمد عدلان.
2. يحيى عبدالمجيد العجري.
3. علي محمد الحوري.
4. يحيى حسين البشري.
5. حسين القحوم.
6. مسفر عبدالله قرصان.
7. حسين أحمد عبدالله.
8. أحمد عبدالله العزي.
9. عبدالعظيم عبدالله أحمد القاسمي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51631 ] نشر منذ 1 ساعة
كملوا ,,
,, الله ينصركم عليهم ويبيدهم على ايديكم ,, آمين ,,
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين الله ينصركم .
فهد[ عدد التعليقات: 1916 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم العافية وينصركم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 34 دقيقة
كلاب لكم الكرامة وفطست
الي بعدة