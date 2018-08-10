فولكس فاجن تؤكد أن مواجهتها لمرسيدس X-Class الجديدة

كانبرا(صدى):

في نوفمبر 2017, انتقد مدير الاتصالات في شركة فولكس فاجن استراليا بول بتوينجر مرسيدس لتقديمها موديلات X-Class التي تعتمد على سيارة مقدمة من قبل شركة سيارات تنتج موديلات أكثر شيوعاً وكان يعني بالتحديد موديلات نيسان نافارا وقال أن ملاك مرسيدس ربما لن يكونوا سعداء بمستوى الجودة لهذه السيارة التي حملت علامة مرسيدس وهي في الأساس سيارة نيسان.

وفي أغسطس 2018, قال رئيس فولكس فاجن استراليا مايكل بارتش ان فولكس فاجن ستواجه سيارات مثل X-Class بشكل أفضل من خلال المشروعات المشتركة لها بينما رفض الاجابة حول امكانية تحقيق مبيعات كبيرة لموديل X350d 4Matic من مرسيدس في ألمانيا والبالغ سعره 53.360 ألف يورو.

وأكد ان هناك مشكلة في موديل X-Class لاختلاف موقع شركتي مرسيدس ونيسان في السوق حيث تصبح هناك مشكلة في الصيانة لموديلات عالية الجودة تعتمد على موديلات أقل منها. وتأتي أعلى اصدارات X-class بمحرك V6 بقوة 255 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر كما توقعت مرسيدس استخدام المحرك V8 في وقت ما.