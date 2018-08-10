بعد سقوط الليرة التركية.. أمجد طه: حلفاء نظام ‎قطر في ورطة اقتصادية

طلال الضوي(صدى):

أكد الخبير في الشؤون السياسية و الاستراتيجية أمجد طه أن حلفاء نظام قطر يقعون في ورطة اقتصادية حيث أن الليرة التركية سقطت، بعد مطالبة أردوغان شعبه بدعم العملة المحلية ، مضيفا انهيار العملة الإيرانية هى الآخرى.

وقال أمجد طه خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” بعد سقوط عملة ‎إيران.. الليرة التركية تتراجع بعد تصريحات ‎إردوغان التي طالب فيها شعب ‎تركيا بدعم العملة المحلية، كل حلفاء نظام ‎قطر في ورطة اقتصادية “.

وأضاف: ” هذا وقد منعت أمريكا ‎ تنظيم الحمدين من تحويل أكثر من 2 مليار دولار إلى تركيا دعما لليرة ” .

يذكر أن أردوغان قد قال اليوم خلال كلمة ألقاها في شمال شرق توكيا ونقلها التليفزيون ووجهها لشعبه : ” إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه ،اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية إنه كفاح وطني “.