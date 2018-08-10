بعد سقوط الليرة التركية.. أمجد طه: حلفاء نظام قطر في ورطة اقتصادية
أكد الخبير في الشؤون السياسية و الاستراتيجية أمجد طه أن حلفاء نظام قطر يقعون في ورطة اقتصادية حيث أن الليرة التركية سقطت، بعد مطالبة أردوغان شعبه بدعم العملة المحلية ، مضيفا انهيار العملة الإيرانية هى الآخرى.
وقال أمجد طه خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” بعد سقوط عملة إيران.. الليرة التركية تتراجع بعد تصريحات إردوغان التي طالب فيها شعب تركيا بدعم العملة المحلية، كل حلفاء نظام قطر في ورطة اقتصادية “.
وأضاف: ” هذا وقد منعت أمريكا تنظيم الحمدين من تحويل أكثر من 2 مليار دولار إلى تركيا دعما لليرة ” .
يذكر أن أردوغان قد قال اليوم خلال كلمة ألقاها في شمال شرق توكيا ونقلها التليفزيون ووجهها لشعبه : ” إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه ،اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية إنه كفاح وطني “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51631 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلون ,,
,, جعلهم باالخذلان ,,