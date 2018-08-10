شرطة الشمالية تطيح بمواطن متورط في سرقة أموال وبطاقات شحن

سلطان الهوير(صدى):

أطاحت شرطة منطقة الحدود الشمالية، بمواطن في العقد الثالث من عمره، بعد توفر الدلائل على تورطه في سرقة أموال وبطاقات شحن شرايح اتصالات من محلات تجارية بعرعر.

وصرَّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال في ضوء نتائج الضبط الجنائي للجرائم التي وقعت خلال شهر شوال وذي القعدة والتحريات الأمنية عن المتورطين فيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد (الثالث) من عمره بعد توفر الدلائل على تورطه بسرقة أموال وبطاقات شحن شرائح إتصالات من محلات تجارية بمدينة عرعر، حيث تم إيقافه يوم 1439/11/18 هـ وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكدت شرطة الشمالية، على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بشعور المجتمع بالأمان والقبض عليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم .