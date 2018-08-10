مليارديرة شهيرة تقضي عقوبتها بتهمة الخيانة الزوجية
أنهت مليارديرة مغربية، وسيدة أعمال شهيرة، مدة عقوبتها في سجن العرجات بمدينة سلا المغربية، اليوم الجمعة.
وكان القضاء المغربي قد حكم عليها بالسجن 3 سنوات في تهمة الخيانة الزوجية والتزوير، إلا أن محكمة الاستئناف بالرباط ، قضت في21 مارس الماضي ، بتخفيض الحكم الابتدائي في حقها من 3 سنوات إلى سنتين.
يذكر أن المليارديرة المذكورة، كانت زوجة دبلوماسي عربي في النمسا، وقد رفع هذا الزوج دعوى قضائية ضدها وضد رجل أخر بتهمة الخيانة الزوجية والفساد والاحتيال.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51631 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10588 ] نشر منذ 1 ساعة
سنــــــــتين بـــــــــــس .🤔❓😡.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1469 ] نشر منذ 60 دقيقة
سنــــــــتين بـــــــــــس .🤔❓
الفلوووس والواسطات لها دور
لو كانت مسكينه وفقيره يحكم عليها ربما اعدام
او اقلها اشغال شاقه بكم انهم بدوله ماعندهم قصاص اتوقع او اعتقد
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10588 ] نشر منذ 55 دقيقة
صحيح كلامك يخوي اسيرالاقدار .👍👍.