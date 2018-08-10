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مليارديرة شهيرة تقضي عقوبتها بتهمة الخيانة الزوجية

مليارديرة شهيرة تقضي عقوبتها بتهمة الخيانة الزوجية
مليكة فؤاد(صدى):

أنهت مليارديرة مغربية، وسيدة أعمال شهيرة، مدة عقوبتها في سجن العرجات بمدينة سلا المغربية، اليوم الجمعة.

وكان القضاء المغربي قد حكم عليها بالسجن 3 سنوات في تهمة الخيانة الزوجية والتزوير، إلا أن محكمة الاستئناف بالرباط ، قضت في21 مارس الماضي ، بتخفيض الحكم الابتدائي في حقها من 3 سنوات إلى سنتين.

يذكر أن المليارديرة المذكورة، كانت زوجة دبلوماسي عربي في النمسا، وقد رفع هذا الزوج دعوى قضائية ضدها وضد رجل أخر بتهمة الخيانة الزوجية والفساد والاحتيال.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 51631 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 1469 ] نشر منذ 60 دقيقة

سنــــــــتين بـــــــــــس .🤔❓

الفلوووس والواسطات لها دور

لو كانت مسكينه وفقيره يحكم عليها ربما اعدام
او اقلها اشغال شاقه بكم انهم بدوله ماعندهم قصاص اتوقع او اعتقد

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