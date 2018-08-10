مليارديرة شهيرة تقضي عقوبتها بتهمة الخيانة الزوجية

مليكة فؤاد(صدى):

أنهت مليارديرة مغربية، وسيدة أعمال شهيرة، مدة عقوبتها في سجن العرجات بمدينة سلا المغربية، اليوم الجمعة.

وكان القضاء المغربي قد حكم عليها بالسجن 3 سنوات في تهمة الخيانة الزوجية والتزوير، إلا أن محكمة الاستئناف بالرباط ، قضت في21 مارس الماضي ، بتخفيض الحكم الابتدائي في حقها من 3 سنوات إلى سنتين.

يذكر أن المليارديرة المذكورة، كانت زوجة دبلوماسي عربي في النمسا، وقد رفع هذا الزوج دعوى قضائية ضدها وضد رجل أخر بتهمة الخيانة الزوجية والفساد والاحتيال.