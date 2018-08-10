شركة صلة توفر وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة صلة، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديات، على مسمى ” ممثلة خدمة عملاء ” ؛ للعمل ضمن نظام الشيفتات المسائية خلال نهاية الأسبوع من المنزل.

وأوضحت الشركة أن العمل سيكون لدى فروعها في منطقة الرياض، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، والأفضلية لمن تمتلك خبرة سابقة في نفس المجال.

وبيَّنت أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2018م، وذلك عبر الرابط http://jobs.silah.com.sa/ .

يذكر أن شركة صلة، هي شركة متخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني.