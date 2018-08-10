طقس غد..سماء غائمة على 5 مناطق ورياح وأتربة في منطقتين

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على مناطق المملكة.

وتوقعت الهيئة، أن يكون هناك سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد الى السواحل منها، و كذلك على منطقة نجران و المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة .

و يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية ونجران .