جدل واسع حول حاج حاول فتح باب الكعبة .. والأمن يطيح به
آثار حاج جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد محاولته فتح باب الكعبة وسقوط ملابس الاحرام من على جسده.
وكان الحجاج ورجال الأمن فوجئوا بقيام حاج بالصعود إلى باب الكعبة محاولا فتحه وأثناء ذلك سقطت ملابس الإحرام من على جسده فيما تدخل احد رجال الأمن لاحتواء الموقف وتمكن من الاطاحة بالحاج .
وانتقد مغردون ما قام به الحاج ووصفوا ذلك بالواقعة الغريبة وطالبوا بمحاسبته فيما طالب البعض بالكشف على حالته العقلية والنفسية مبررين فعلته بأنه ربما يكون مريض عقليا.
فهد[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهديه
فيصل[ عدد التعليقات: 1439 ] نشر منذ 2 ساعتين
مؤكد اخذه الفضول ليرى ما بداخل الكعبة المشرفة
الله يهدي الجميع
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51631 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله اعلم بحاله ,,
,, الله يشفيه ان كان مريض ، وسيأخذ العقاب الرادع ان كان غير ذالك ,,
ابو وليد[ عدد التعليقات: 715 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا شفت المقطع — اعتقد والله اعلم انه مدفوع من جهات خارجيه للاسائه الى بلادنا واثاره بعض الفوضى ليتلقفها اعلام حمير عزمي — والممتاز ان رجل الامن تصرف بكل هدوء مع الحاج — تصرفاته قبل انزاله تدل على تعمد
نوير[ عدد التعليقات: 1164 ] نشر منذ 1 ساعة
معك حق اخي ابو وليد
تركي[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب معاقبته على ما فعل
نهى[ عدد التعليقات: 1164 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اما مريض او متعمد
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1439 ] نشر منذ 1 ساعة
شلون يعمل كذا
هذا شكله مريض
ابو طيف[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يوفقه
الجوهرة[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 1 ساعة
واضح انه لديه مشكلة عقلية
رااايق[ عدد التعليقات: 5142 ] نشر منذ 57 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
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ولا أستبعد ما ذكرة أخونا ( ابو وليد ) **
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10588 ] نشر منذ 51 دقيقة
لا حــــول ولا قــــوة إلا بالله . الله يشفيه إن كان مريض .
زائر[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 18 دقيقة
لامريض ولاشي هذا واضح من المستعربين اللي يشحنهم الإعلام المعادي ضد المملكة وخاصة فيما يخص بتسييس الحج وإدارة الحرمين ويجي عندنا يفرغ شحناته السلبية بكل حقد وضغينة