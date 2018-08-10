جدل واسع حول حاج حاول فتح باب الكعبة .. والأمن يطيح به

نايف السالم(صدى):

آثار حاج جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد محاولته فتح باب الكعبة وسقوط ملابس الاحرام من على جسده.

وكان الحجاج ورجال الأمن فوجئوا بقيام حاج بالصعود إلى باب الكعبة محاولا فتحه وأثناء ذلك سقطت ملابس الإحرام من على جسده فيما تدخل احد رجال الأمن لاحتواء الموقف وتمكن من الاطاحة بالحاج .

وانتقد مغردون ما قام به الحاج ووصفوا ذلك بالواقعة الغريبة وطالبوا بمحاسبته فيما طالب البعض بالكشف على حالته العقلية والنفسية مبررين فعلته بأنه ربما يكون مريض عقليا.