بالفيديو.. تيريزا ماي تثير الجدل بتحيتها للأمير ” ويليام “

لندن(صدى):

تسببت الطريقة التي حيّت بها رئيسة الوزراء البريطانية ” تيريزا ماي ” الأمير ” ويليام ” في إثار الجدل وذلك بإنحنائها عند لقاء أحد أفراد الأسرة المالكة.

وإنهالت التعليقات الساخرة هذه المرة على الطريقة التي حيّت بها ” ماي ” نجل ولي العهد خلال إحياء الذكرى المئوية لـ ” معركة أميان ” بعد ظهر أول أمس.

وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو ظهرت فيه ” ماي ” وهي تنحني بطريقة لافتة وغريبة أمام ويليام، تعبيرًا عن احترامها له وللعائلة المالكة، وكأنها تؤدي « فروض الطاعة »، مما أثار سخرية الكثير من الناشطين والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها أكدت وسائل الإعلام، أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها رئيسة الوزراء بمثل هذه الانحناءات الغريبة، فقامت بها أيضًا خلال زيارة ” ماي ” إلى مركز إعادة تأهيل جديد في نوتنغهامشاير، الذي زاره أيضًا الأمير ويليام.

وعلق أحد المغردين بسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: إنه لا يستبعد أن العمود الفقري لدى رئيسة الحكومة ” يختفي ” حين تقابل الأمير ويليام، في إشارة إلى طريقة انحنائها أمامه.

فيما أعجب أحد المتابعين باللياقة البدنية التي تتمتع بها رئيسة الحكومة الرياضية، لافتًا إلى أنه وهو في الـ41 من عمره، ما كان ليجرؤ على القيام بمثل هذه الحركات.

ولفت مغرد آخر إلى رد فعل الأمير ويليام، الذي حاول أن يكتم ضحكه على تحية ماي الملكية.