16 طبيب زائر يدعمون الخدمات الصحية ببيشة خلال 3 أشهر

سعيد العجل(صدى):

استقطبت “صحة بيشة ” خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي 2018م 16 طبيباً زائراً بعدد من التخصصات اشتملت على نائب كلى، ومقيم طوارئ، ونائب أول جراحة، واستشاري تخدير، واستشاري طب أطفال، وأخصائي عناية مركزة كبار، وأخصائي تخدير، وأخصائي باطنة، واستشاري تخدير، ونائب أول نساء وولادة.

وسعت صحة بيشة للتعاقد من الأطباء الزائرين بهدف سد احتياج كافة المنشئات الصحية بالمنطقة من الأطباء الاستشاريين، وتدريب الكوادر الطبية، وتطوير الأداء وتحسينه في المنشأة التي يعمل بها الأطباء الزائرون، وكذلك الاستفادة من الكفاءات الطبية في برنامج الاستقطاب الدائم للأطباء بعد التأكد من المستوى العلمي والعملي لهم خاصة الاستشاريين في التخصصات الدقيقة والنادرة حسب احتياج المنطقة.

وتجدر الاشارة الى أن “صحة بيشة” تضم سبعة مستشفيات وتقدم خدماتها لأهالي محافظات بيشة وتثليث وبالقرن والمراكز التابعة لها، بالإضافة الى خدمات الرعاية الصحية الاولية البالغة 85 مركز رعاية صحية اولية.