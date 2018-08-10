مؤسسة رعاية الفتيات بمكة المكرمة تنظم ” لجنة لاختبار الفتيات في القرأن الكريم “

عهود المهندس(صدى):

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة في يوم الاربعاء الموافق 1439/11/26 هـ

لجنة لإختبار الفتيات الحافظات لبعض الأجزاء من القران الكريم بالتعاون مع عميدة معهد الدراسات القرآنية د/ فاطمه رمضان وادارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة تحت اشراف نائبة مديرة المؤسسة أ/ موضي الاحمدي .

والهدف منها إختبار الفتيات الحافظات لبعض من أجزاء القران الكريم ومن ثم رفع الشهادات للجان العفو للتخفيف من أحكام الفتيات.

وتضمن اللقاء حضور كلا من عميدة المعهد ومندوبات إدارة التعليم ومعلمة الحلقات بالدار ومن ثم تم إختبار الفتيات

وفي الختام تم شكر اعضاء اللجنة لحضورهم.