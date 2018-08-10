شاعر لبناني يهاجم إليسا: ” كلها تمثيلية والأطفال بيموتوا كل يوم “

أماني الغامدي(صدى):

هاجم الشاعر أحمد ماضي، الفنانة اللبنانية إليسا وذلك في تغريدة مسيئة لها كتبها عبر موقع ” تويتر ” ، ولكن حذفها بعد ذلك.

واستبدل ” ماضي ” التغريدة بأخرى قال فيها : ” إذا كانت مريضة ألله يشفيها… وإذا كانت عم بتمثل كمان ألله يشفيها… وأنا أكيد ما بتمنى الشر لعدوي كل الموضوع… إنّو فانزاتها استفزوني ورديت ” .

وأضاف : ” إنو معروفين يلي عم بيعلقوا أغلبيتهن شخص واحد على كل حال أنا عملت بأصلي وقلت ألله يشفيها إذا مريضة رغم قناعتي التامة إنّو هيدي كلها تمثيلية ومش جديدي هالخبرية قديمة كمان ” .

وتابع : ” كل يوم عم بيموت أكتر من ألف طفل عربي شي من الجوع شي من المرض شي من الحروب… وما حدا عم يتأثر فيكن، اتأثرتو لما قلت سلامة … أنا بعرف المريض أول ما يشفا بيقعد مع رَبّه فترة بيشكرو ، ما بيعمل كليب بيشكر أصحابو خلصنا بقى ” .

واختتم : ” أنا برأيي تعملولها تمثال وتروحوا تصلولها فرد مرة والله إنكن مساطيل وبلا مخ !! .. وعلى فكرة في فنانات قعدوا شهور وسنين يعانوا من هالمرض وما تاجروا فيه !! مش بيومين مرضوا وطابوا وعملوا فيديو كليب ” .