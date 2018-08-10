فهد القحيز: لجنة الحكام تخالف تعليمات الفيفا

نواف السالم(صدى):

ناشد رئيس لجنة الإنضباط السابق ” فهد القحيز “، لجنة الحكام الرئيسية بالعمل على تطوير الحكام السعوديين، مشيرًا إلى أهمية التطوير المستمر في رفع مستوى الحكام المحليين خصوصًا أن التحكيم يعد ركيزة من بين الركائز الأساسية في تطوير كرة القدم والارتقاء بمستوى اللعبة بشكل عام.

وقال ” القحيز ” : إن الحكام السعوديون لابد أن يكون لهم حضور قوي في منافساتنا المحلية وأيضًا الحضور المميز في البطولات القارية والدولية، وأخشى إذا استمر هذا الوضع نفقد حتى التمثيل الخارجي لحكامنا.

وطالب ” القحيز ” ، لجنة التحكيم بإتباع النهج الإحترافي في إعداد الحكام المحليين ومواكبة التقنية الحديثة كتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) التي أصبح يتم الاعتماد عليها الآن في المباريات وعدم مخالفة توجيهات الاتحاد الدولي بهذا الخصوص.

وإنتقد ” القحيز “، عدم إعلان لجنة التحكيم عن برنامجها الزمني للموسم الجديد والخاص بالاستعدادات التي تقوم بها اللجنة برئاسة الإنجليزي ” مارك كلاتنبرغ ” للموسم الجديد ومعسكر الحكام الخارجي بمدينة ملقا الإسبانية، بالرغم من قرب موعد انطلاق الموسم.

وعلق ” القحيز ” ، على اقتصار المعسكر الإعدادي للحكام الموسم المقبل على 17 حكمًا من حكام الساحة فقط قائلًا: ” هذا العدد قليل جدًا فإذا كانت اللجنة معتمدة على الحكام الأجانب في دوري النجوم.

وأشار ” رئيس لجنة الإنضباط ” السابق، إلى أن المملكة ستحتاج أسبوعيًا في كل جولة إلى ثمانية حكام من الحكام السعوديين كحكم رابع، وإلى 16 حكمًا على الأقل كحكام فيديو بالإضافة، إلى عشرة طواقم تحكيمية لمسابقة دوري الأمير ” محمد بن سلمان ” للدرجة الأولى التي زاد عدد الأندية المشاركة فيها إلى 20 ناديًا بدلًا من 16، وقد يتعذر أحيانًا حضور الحكام الأجانب مثل ما حدث في الموسم الماضي يوم أن غابوا عن الجولتين 15 و16 بسبب تعارض موعدهما مع الإجازات الرسمية لأعياد الميلاد ورأس السنة في البلدان الأوروبية، ولذلك يجب تدارك هذا الأمر والعمل على إيجاد عدد كافٍ من حكام الساحة والحكام المساعدين.

ولفت ” القحيز ” أنه كان يتعين على رئيس لجنة الحكام ” مارك كلاتنبرغ ” حضور دورة المقيمين، للإشراف على الدورة وإعطاء التعليمات حتى لا يتكرر حدوث الأخطاء التحكيمية والإدارية التي حدثت في بعض مباريات الموسم الماضي.