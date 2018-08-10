رجل يدعى الموت للتهرب من زوجته

تيغوسيغالبا(صدى):

لجأ رجل هندوراسي، إلى حيلة غريبة للتهرب من زوجته التي تطالبه بدفع النفقات باستمرار طول الأسبوع.

وادعى الرجل الذي يدعى داني غونزاليس، ويبلغ 27 عامًأ من العمر، أن توفي عبر تصوير نفسه على لوح المشرحة وقد سد أنفه وفمه بقطع من صوف قطني.

وقام ” غوانزاليس ” الذي يعمل في أمريكا، بإرسال رسالة إلى زوجته تزعم أنه مات بسبب السرطان والربو، وإرسال الصور إلى زوجته التي تعيش في سابا جنوب هندوراس.

وكشف الأصدقاء المحيطين بأهله ووالديه، كذب ” داني ” ، موضحين أنه ينام على سرير مزدوج وليس لوح مشرحة، وكان الغطاء الذي يغطيه غطاء وسادة.

وتم تعقب ” داني ” الذي اكتشف أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة واعترف بكل شيء، مبررًا ذلك بأن زوجته كانت تتصل به كل أسبوع فقط لطلب إرسال المزيد من المال.