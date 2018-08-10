قائد قوات أمن الحج يقف على استعدادات استقبال ضيوف الرحمن

سعيد العجل(صدى):

وقف قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن / خالد بن قرار الحربي على استعدادات قوات أمن الحج لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات الأمنية والمرورية ومايتعلق بتفويج الحجاج وتنظيم المشاة، وتابع من غرفة القيادة والسيطرة بالحرم المكي الشريف خطة تنظيم صلاة الجمعة ودخول المصلين للمسجد الحرام وانصرافهم منها ، وتابع مع القيادات الميدانية أداء مهامهم بما في ذلك الخطط المرورية المتعلقة بضمان انسيابية الحركة في الطرق المؤدية للمسجد الحرام، كما قام معاليه بجولة ميدانية على ساحات المسجد الحرام ومصلياته وتفقد الاستعدادات الأمنية ومواقف الحافلات ومحطات النقل العام، وحث الجميع على احتساب الأجر والمثوبة من الله وبذل قصارى جهدهم في خدمة ضيوف الرحمن طاعة وامتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، وقد رافق معاليه خلال ذلك نائب قائد قوات أمن الحج وعدد من قادة قوات أمن الحج.

هذا وقد بلغ عدد الحجاج الذين ادو صلاة الجمعه مايزيد على المليون حاج