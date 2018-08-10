بالصور.. ضبط 152 مخالفة عمل وإنذر 26 منشأة خلال حملات مفاجئة بالرياض

علي القحطاني (صدى):

تمكنت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من ضبط 152 مخالفة عمل وإنذار 26 منشأة خلال حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها على محافظات الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، إضافة للدوادمي، والسليل، وحوطة بني تميم، وسدير.

ومن جانبه؛ أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، أن هذه الحملات قد شملت 1962 منشأة تجارية خلال أسبوع، مبينا أن ذلك لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وأشار ” السيالي ” إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، داعيا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق “معاً للرصد” عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).