بالفيديو.. 3 أشخاص يعتدون على أخر في وضح النهار بالرياض
وثَّق مقطع فيديو، محاولة أشخاص من جنسية أفريقية الاعتداء على أخر لسرقته، في أحد شوارع الرياض.
وأظهر الفيديو، ثلاثة أشخاص أثناء محاولتهم الاعتداء على رابع قيل إنه مواطن في وضح النهار، الأمر الذي دفعه إلى الصراخ بالقول ” حرامي ” .
كما بيَّن المقطع، أن عدد من المقيمين الباكستانيين حاولوا نجدة المجني عليه، ومن ثم هرب المعتدين سريعًا.
في سياق متصل، لم تصدر أي بيانات من الجهات الرسمية لتوضيح ملابسات الواقعة.
فهد[ عدد التعليقات: 1910 ] نشر منذ 35 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 1435 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله لا يوفقهم هاذولا المجرمين
نوير[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 31 دقيقة
صارت جرائمهم كثيرة هاذولا الاثيوبيين
نهى[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 31 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
الجوهرة[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله ينتقم منهم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1435 ] نشر منذ 29 دقيقة
ان شاء الله بيمسكوهم وينالوا جزائهم
ابو طيف[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يعوض عليك المهم انهم ما اذوك بشئ
ان شاء الله بينمسكوا وينالوا عقابهم
ناصر[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
تركي[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 24 دقيقة
سود الله وجهكم يا مجرمين
مليكة[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 22 دقيقة
ان شاء الله تلاقي جزائكم في اقرب وقت