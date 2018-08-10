بالفيديو.. 3 أشخاص يعتدون على أخر في وضح النهار بالرياض

حمود العنزي (صدى):

وثَّق مقطع فيديو، محاولة أشخاص من جنسية أفريقية الاعتداء على أخر لسرقته، في أحد شوارع الرياض.

وأظهر الفيديو، ثلاثة أشخاص أثناء محاولتهم الاعتداء على رابع قيل إنه مواطن في وضح النهار، الأمر الذي دفعه إلى الصراخ بالقول ” حرامي ” .

كما بيَّن المقطع، أن عدد من المقيمين الباكستانيين حاولوا نجدة المجني عليه، ومن ثم هرب المعتدين سريعًا.

في سياق متصل، لم تصدر أي بيانات من الجهات الرسمية لتوضيح ملابسات الواقعة.