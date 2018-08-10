بالفيديو.. فياريال يثير الجدل بطريقة تقديمه لـ ” كازورلا “

طلال الغامدي(صدى):

قدم نادي ” فياريال ” الإسباني، لاعبه الجديد ” سانتي كازورلا ” نجم نادي ” آرسنال ” الإنجليزي، اليوم الجمعة، بطريقة أثارت الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عاد اللاعب الإسباني ” كازورلا ” إلى ” الغواصات الصفراء ” بعدما أنهى مسيرة دامت 6 سنوات مع نادي ” أرسنال “، بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب آخر عامين.

وأظهر مقطع الفيديو المتدوال استعانة النادي الإسباني بأحد السحرة لتقديم كازورلا للجماهير في ملعب ” لاسيراميكا ” ، حيث ظهر اللاعب من العدم، وهو ما أثار دهشة الحاضرين في المدرجات.

وبدت السعادة على لاعب أرسنال السابق لدى عودته لملعب فريقه القديم، الذي لعب ضمن صفوفه بين عامي ” 2007 و2011 ” ، قبل الرحيل إلى ملقا ثم إلى الأرسنال.