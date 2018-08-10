مورينيو غاضب من إدارته.. والجماهير تجمع التبرعات لطرده

نواف السالم(صدى):

أثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، غضب جماهير ” الشياطين الحمر ” خلال الأسابيع الماضية وأثناء الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث تسبب انتقاده علانية للنجم الفرنسي بول بوجبا، إلى التفكير في رحيل الاعب عن النادي، حيث جرى الربط بينه وبين برشلونة وكذلك يوفنتوس.

وتذمر مورينيو من وضعية التحضير العبثي خلال رحلة الفريق في الولايات المتحدة، وتشاحن مع إدارة النادي، كما أنه غير راض عن سياسة الانتقالات في النادي، حيث أغلقت أمس سوق الانتقالات دون أن ينجح في الحصول على خدمات نجم من العيار الثقيل، حسب ما نقل موقع فوكوس الألماني .

وتسببت تلك المشاحنات في غضب جماهير مانشستر يونايتد حيث أطلقوا حملة لجمع التبرعات على موقع ” GoFoundMe ” و يأملون في الحصول على الدعم والمال من أجل إقالة مورينيو لأنه في تلك الحالة سيحصل على تعويض 12 مليون يورو وإلا فسيبقى حتى انتهاء عقده عام 2020، متمنين أن يخلفه في قلعة ” أولد ترافورد ” المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.